- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
17 (70.83%)
손실 거래:
7 (29.17%)
최고의 거래:
17.79 USD
최악의 거래:
-3.07 USD
총 수익:
129.79 USD (111 125 pips)
총 손실:
-9.30 USD (7 618 pips)
연속 최대 이익:
9 (66.37 USD)
연속 최대 이익:
66.37 USD (9)
샤프 비율:
0.90
거래 활동:
4.49%
최대 입금량:
3.06%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
52 분
회복 요인:
27.38
롱(주식매수):
18 (75.00%)
숏(주식차입매도):
6 (25.00%)
수익 요인:
13.96
기대수익:
5.02 USD
평균 이익:
7.63 USD
평균 손실:
-1.33 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.40 USD)
연속 최대 손실:
-4.40 USD (3)
월별 성장률:
8.96%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.05 USD
최대한의:
4.40 USD (0.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.32% (4.40 USD)
자본금별:
0.49% (6.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|12.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
24
70%
4%
13.95
5.02
USD
USD
0%
1:500