- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
4 (66.66%)
Negociações com perda:
2 (33.33%)
Melhor negociação:
13.49 USD
Pior negociação:
-0.89 USD
Lucro bruto:
35.15 USD (35 423 pips)
Perda bruta:
-0.94 USD (833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (28.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.37 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.31%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
38.44
Negociações longas:
6 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
37.39
Valor esperado:
5.70 USD
Lucro médio:
8.79 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.89 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
0.89 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.49% (6.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.49 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.37 USD
Máxima perda consecutiva: -0.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|12.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
11 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
6
66%
100%
37.39
5.70
USD
USD
0%
1:500