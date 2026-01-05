SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / YEU VANG FC
Nguyen Dang Mien

YEU VANG FC

Nguyen Dang Mien
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 3%
Exness-Real9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
4 (66.66%)
Negociações com perda:
2 (33.33%)
Melhor negociação:
13.49 USD
Pior negociação:
-0.89 USD
Lucro bruto:
35.15 USD (35 423 pips)
Perda bruta:
-0.94 USD (833 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (28.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.37 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.96
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.31%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
38.44
Negociações longas:
6 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
37.39
Valor esperado:
5.70 USD
Lucro médio:
8.79 USD
Perda média:
-0.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.89 USD (1)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.05 USD
Máximo:
0.89 USD (0.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.49% (6.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.49 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.37 USD
Máxima perda consecutiva: -0.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
Dukascopy-live-1
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 3
IronFX-Real11
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
DBGMarkets-Live2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.50 × 2
InfinoxLimited-Live03
1.38 × 8
Pepperstone-Demo02
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
7.14 × 7
ICMarketsSC-Live03
9.42 × 26
ICMarketsSC-Live07
12.88 × 26
ICMarketsSC-Live17
14.00 × 1
11 mais ...
Sem comentários
2026.01.06 00:14
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.06 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.