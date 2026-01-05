- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
17 (70.83%)
損失トレード:
7 (29.17%)
ベストトレード:
17.79 USD
最悪のトレード:
-3.07 USD
総利益:
129.79 USD (111 125 pips)
総損失:
-9.30 USD (7 618 pips)
最大連続の勝ち:
9 (66.37 USD)
最大連続利益:
66.37 USD (9)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
4.49%
最大入金額:
3.06%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
52 分
リカバリーファクター:
27.38
長いトレード:
18 (75.00%)
短いトレード:
6 (25.00%)
プロフィットファクター:
13.96
期待されたペイオフ:
5.02 USD
平均利益:
7.63 USD
平均損失:
-1.33 USD
最大連続の負け:
3 (-4.40 USD)
最大連続損失:
-4.40 USD (3)
月間成長:
8.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.05 USD
最大の:
4.40 USD (0.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.32% (4.40 USD)
エクイティによる:
0.49% (6.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|120
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|104K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.79 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +66.37 USD
最大連続損失: -4.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|12.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
11 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
9%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
24
70%
4%
13.95
5.02
USD
USD
0%
1:500