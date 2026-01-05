- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5
盈利交易:
3 (60.00%)
亏损交易:
2 (40.00%)
最好交易:
13.49 USD
最差交易:
-0.89 USD
毛利:
21.93 USD (22 127 pips)
毛利亏损:
-0.94 USD (833 pips)
最大连续赢利:
2 (15.15 USD)
最大连续盈利:
15.15 USD (2)
夏普比率:
0.78
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.31%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
23.58
长期交易:
5 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
23.33
预期回报:
4.20 USD
平均利润:
7.31 USD
平均损失:
-0.47 USD
最大连续失误:
1 (-0.89 USD)
最大连续亏损:
-0.89 USD (1)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.05 USD
最大值:
0.89 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.49% (6.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.49 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +15.15 USD
最大连续亏损: -0.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
InfinoxLimited-Live03
|1.38 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|7.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|9.42 × 26
|
ICMarketsSC-Live07
|12.88 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|14.00 × 1
