Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
1 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.64 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
0.64 USD (64 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
1 (0.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.64 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
0.64 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GOMarketsMU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
**GOLD MONEY MAKER EA™**
Trade XAUUSD With the Precision of Smart Money — Automatically.
Protect your capital. Grow it intelligently. Trade without fear.
Designed for Traders who wants to trade passively and make money in GOLD.
If you’re reading this, you’ve been through it.
The excitement.
The ambition.
The hope.
And then…
The losses.
The frustration.
The grief.
The feeling of “Why can’t I win consistently?”
You’re not alone.
You’re not broken.
You’re not a bad trader.
You’ve simply been trading without something essential:
**Structure**
**Discipline**
**Consistency**
**Risk management that protects you from yourself**
Gold Money Maker EA was built for traders who know the pain —
and are ready for the comeback.
Most traders blow accounts because they:
❌ Let losses run too long
❌ Cut winners too early
❌ Trade emotionally
❌ Chase the market
❌ Risk too much when stressed
Gold Money Maker EA does the opposite:
✔ Cuts losing trades fast
✔ Holds winning trades longer
✔ Trades only high-probability setups
✔ Follows institutional structure
✔ Removes emotional sabotage
✔ Protects your account from yourself
Нет отзывов