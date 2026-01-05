SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUUSD Auto Swing
Hoerry Satrio

XAUUSD Auto Swing

Hoerry Satrio
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
0%
GOMarketsMU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.64 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.64 USD (64 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (0.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.64 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
0.64 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.64 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +0.64 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Live
3.00 × 3
FXGT-Live
13.33 × 3
**GOLD MONEY MAKER EA™**
Trade XAUUSD With the Precision of Smart Money — Automatically.
Protect your capital. Grow it intelligently. Trade without fear.
Designed for Traders who wants to trade passively and make money in GOLD.

 If you’re reading this, you’ve been through it.

The excitement.
The ambition.
The hope.

And then…
The losses.
The frustration.
The grief.
The feeling of “Why can’t I win consistently?”

You’re not alone.
You’re not broken.
You’re not a bad trader.

You’ve simply been trading without something essential:
 **Structure**
 **Discipline**
 **Consistency**
 **Risk management that protects you from yourself**

Gold Money Maker EA was built for traders who know the pain —

and are ready for the comeback.

Most traders blow accounts because they:


❌ Let losses run too long

❌ Cut winners too early

❌ Trade emotionally

❌ Chase the market

❌ Risk too much when stressed


Gold Money Maker EA does the opposite:

✔ Cuts losing trades fast 

✔ Holds winning trades longer

✔ Trades only high-probability setups

✔ Follows institutional structure

✔ Removes emotional sabotage

✔ Protects your account from yourself



Aucun avis
2026.01.05 17:09
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
