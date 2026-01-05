- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GOMarketsMU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
and are ready for the comeback.
Most traders blow accounts because they:
❌ Let losses run too long
❌ Cut winners too early
❌ Trade emotionally
❌ Chase the market
❌ Risk too much when stressed
Gold Money Maker EA does the opposite:
✔ Cuts losing trades fast
✔ Holds winning trades longer
✔ Trades only high-probability setups
✔ Follows institutional structure
✔ Removes emotional sabotage
✔ Protects your account from yourself