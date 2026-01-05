SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAUUSD Auto Swing
Hoerry Satrio

XAUUSD Auto Swing

Hoerry Satrio
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
0%
GOMarketsMU-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.64 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.64 USD (64 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.64 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
0.64 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.64 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GOMarketsMU-Live
3.00 × 3
FXGT-Live
13.33 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
**GOLD MONEY MAKER EA™**
Trade XAUUSD With the Precision of Smart Money — Automatically.
Protect your capital. Grow it intelligently. Trade without fear.
Designed for Traders who wants to trade passively and make money in GOLD.

 If you’re reading this, you’ve been through it.

The excitement.
The ambition.
The hope.

And then…
The losses.
The frustration.
The grief.
The feeling of “Why can’t I win consistently?”

You’re not alone.
You’re not broken.
You’re not a bad trader.

You’ve simply been trading without something essential:
 **Structure**
 **Discipline**
 **Consistency**
 **Risk management that protects you from yourself**

Gold Money Maker EA was built for traders who know the pain —

and are ready for the comeback.

Most traders blow accounts because they:


❌ Let losses run too long

❌ Cut winners too early

❌ Trade emotionally

❌ Chase the market

❌ Risk too much when stressed


Gold Money Maker EA does the opposite:

✔ Cuts losing trades fast 

✔ Holds winning trades longer

✔ Trades only high-probability setups

✔ Follows institutional structure

✔ Removes emotional sabotage

✔ Protects your account from yourself



Sem comentários
2026.01.05 17:09
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.7% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 17:09
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.05 17:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 17:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar