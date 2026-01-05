- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
1 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
0.64 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
0.64 USD (64 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (0.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.64 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.64 USD
Lucro médio:
0.64 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.64 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +0.64 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GOMarketsMU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
**GOLD MONEY MAKER EA™**
Trade XAUUSD With the Precision of Smart Money — Automatically.
Protect your capital. Grow it intelligently. Trade without fear.
Designed for Traders who wants to trade passively and make money in GOLD.
If you’re reading this, you’ve been through it.
The excitement.
The ambition.
The hope.
And then…
The losses.
The frustration.
The grief.
The feeling of “Why can’t I win consistently?”
You’re not alone.
You’re not broken.
You’re not a bad trader.
You’ve simply been trading without something essential:
**Structure**
**Discipline**
**Consistency**
**Risk management that protects you from yourself**
Gold Money Maker EA was built for traders who know the pain —
and are ready for the comeback.
Most traders blow accounts because they:
❌ Let losses run too long
❌ Cut winners too early
❌ Trade emotionally
❌ Chase the market
❌ Risk too much when stressed
Gold Money Maker EA does the opposite:
✔ Cuts losing trades fast
✔ Holds winning trades longer
✔ Trades only high-probability setups
✔ Follows institutional structure
✔ Removes emotional sabotage
✔ Protects your account from yourself
Sem comentários