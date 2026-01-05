- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
1 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
0.64 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
0.64 USD (64 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
1 (0.64 USD)
最大連続利益:
0.64 USD (1)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
0.64 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.64 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +0.64 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GOMarketsMU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 3
|
FXGT-Live
|13.33 × 3
