Yohanes Prayoga

Counter Master

Yohanes Prayoga
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -12%
Tickmill-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
5 (25.00%)
Убыточных трейдов:
15 (75.00%)
Лучший трейд:
29.92 USD
Худший трейд:
-14.41 USD
Общая прибыль:
64.88 USD (6 501 pips)
Общий убыток:
-99.77 USD (9 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (55.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
55.45 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.14
Торговая активность:
92.33%
Макс. загрузка депозита:
75.37%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
20 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-1.74 USD
Средняя прибыль:
12.98 USD
Средний убыток:
-6.65 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-26.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-54.56 USD (5)
Прирост в месяц:
-12.14%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.89 USD
Максимальная:
63.69 USD (19.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.82% (63.72 USD)
По эквити:
3.95% (10.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.92 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +55.45 USD
Макс. убыток в серии: -26.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
еще 18...
Counter Master is a trading account focused on manual trading using a solid technical analysis strategy. Every trade is based on clear market structure, price action, and key technical indicators to identify high-probability entry and exit points. 


Risk management is a top priority. Each trade is executed with a well-planned Stop Loss (SL) to protect capital and control risk, ensuring long-term trading consistency. No reckless entries, no overtrading — only disciplined and calculated decisions. 


Counter Master believes that successful trading comes from patience, precision, and proper risk control. All trades are analyzed manually without relying on automated bots, allowing full control and deeper understanding of market movements.
This account is dedicated to traders who value discipline, strategy, and sustainable growth in the financial markets.

Нет отзывов
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
