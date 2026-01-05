SegnaliSezioni
Yohanes Prayoga

Counter Master

Yohanes Prayoga
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -12%
Tickmill-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
5 (25.00%)
Loss Trade:
15 (75.00%)
Best Trade:
29.92 USD
Worst Trade:
-14.41 USD
Profitto lordo:
64.88 USD (6 501 pips)
Perdita lorda:
-99.77 USD (9 866 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (55.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
55.45 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
92.33%
Massimo carico di deposito:
75.37%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
20 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-1.74 USD
Profitto medio:
12.98 USD
Perdita media:
-6.65 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-26.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-54.56 USD (5)
Crescita mensile:
-12.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.89 USD
Massimale:
63.69 USD (19.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.82% (63.72 USD)
Per equità:
3.95% (10.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.92 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +55.45 USD
Massima perdita consecutiva: -26.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
18 più
Counter Master is a trading account focused on manual trading using a solid technical analysis strategy. Every trade is based on clear market structure, price action, and key technical indicators to identify high-probability entry and exit points. 


Risk management is a top priority. Each trade is executed with a well-planned Stop Loss (SL) to protect capital and control risk, ensuring long-term trading consistency. No reckless entries, no overtrading — only disciplined and calculated decisions. 


Counter Master believes that successful trading comes from patience, precision, and proper risk control. All trades are analyzed manually without relying on automated bots, allowing full control and deeper understanding of market movements.
This account is dedicated to traders who value discipline, strategy, and sustainable growth in the financial markets.

Non ci sono recensioni
2026.01.05 10:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 10:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
