СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golem Gold King
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
7 (30.43%)
Убыточных трейдов:
16 (69.57%)
Лучший трейд:
160.32 USD
Худший трейд:
-31.16 USD
Общая прибыль:
504.12 USD (39 245 pips)
Общий убыток:
-244.05 USD (24 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (64.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
10 (43.48%)
Коротких трейдов:
13 (56.52%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
11.31 USD
Средняя прибыль:
72.02 USD
Средний убыток:
-15.25 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-142.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.86 USD (10)
Прирост в месяц:
43.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.73 USD
Максимальная:
142.86 USD (12.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +160.32 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +64.10 USD
Макс. убыток в серии: -142.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
еще 161...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Нет отзывов
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика