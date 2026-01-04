- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
7 (30.43%)
Убыточных трейдов:
16 (69.57%)
Лучший трейд:
160.32 USD
Худший трейд:
-31.16 USD
Общая прибыль:
504.12 USD (39 245 pips)
Общий убыток:
-244.05 USD (24 200 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (64.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
305.32 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
10 (43.48%)
Коротких трейдов:
13 (56.52%)
Профит фактор:
2.07
Мат. ожидание:
11.31 USD
Средняя прибыль:
72.02 USD
Средний убыток:
-15.25 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-142.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-142.86 USD (10)
Прирост в месяц:
43.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.73 USD
Максимальная:
142.86 USD (12.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +160.32 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +64.10 USD
Макс. убыток в серии: -142.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
Нет отзывов