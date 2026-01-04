SeñalesSecciones
Emmanuel Enenche

Golem Gold King FBS

Emmanuel Enenche
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
7 (30.43%)
Transacciones Irrentables:
16 (69.57%)
Mejor transacción:
160.32 USD
Peor transacción:
-31.16 USD
Beneficio Bruto:
504.12 USD (39 245 pips)
Pérdidas Brutas:
-244.05 USD (24 200 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (64.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
305.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
10 (43.48%)
Transacciones Cortas:
13 (56.52%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
11.31 USD
Beneficio medio:
72.02 USD
Pérdidas medias:
-15.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-142.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-142.86 USD (10)
Crecimiento al mes:
43.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.73 USD
Máxima:
142.86 USD (12.96%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
otros 161...
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


No hay comentarios
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
