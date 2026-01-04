SegnaliSezioni
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
7 (30.43%)
Loss Trade:
16 (69.57%)
Best Trade:
160.32 USD
Worst Trade:
-31.16 USD
Profitto lordo:
504.12 USD (39 245 pips)
Perdita lorda:
-244.05 USD (24 200 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (64.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
305.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
10 (43.48%)
Short Trade:
13 (56.52%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
11.31 USD
Profitto medio:
72.02 USD
Perdita media:
-15.25 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-142.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-142.86 USD (10)
Crescita mensile:
43.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.73 USD
Massimale:
142.86 USD (12.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +160.32 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +64.10 USD
Massima perdita consecutiva: -142.86 USD

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Non ci sono recensioni
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
