Trades:
23
Bénéfice trades:
7 (30.43%)
Perte trades:
16 (69.57%)
Meilleure transaction:
160.32 USD
Pire transaction:
-31.16 USD
Bénéfice brut:
504.12 USD (39 245 pips)
Perte brute:
-244.05 USD (24 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (64.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
305.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.14%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
10 (43.48%)
Courts trades:
13 (56.52%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
11.31 USD
Bénéfice moyen:
72.02 USD
Perte moyenne:
-15.25 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-142.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.86 USD (10)
Croissance mensuelle:
43.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.73 USD
Maximal:
142.86 USD (12.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +160.32 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +64.10 USD
Perte consécutive maximale: -142.86 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
