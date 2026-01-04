SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Golem Gold King
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
7 (30.43%)
Perte trades:
16 (69.57%)
Meilleure transaction:
160.32 USD
Pire transaction:
-31.16 USD
Bénéfice brut:
504.12 USD (39 245 pips)
Perte brute:
-244.05 USD (24 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (64.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
305.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.14%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
10 (43.48%)
Courts trades:
13 (56.52%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
11.31 USD
Bénéfice moyen:
72.02 USD
Perte moyenne:
-15.25 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-142.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-142.86 USD (10)
Croissance mensuelle:
43.11%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.73 USD
Maximal:
142.86 USD (12.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +160.32 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +64.10 USD
Perte consécutive maximale: -142.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 plus...
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Aucun avis
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
