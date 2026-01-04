シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Golem Gold King
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
7 (30.43%)
損失トレード:
16 (69.57%)
ベストトレード:
160.32 USD
最悪のトレード:
-31.16 USD
総利益:
504.12 USD (39 245 pips)
総損失:
-244.05 USD (24 200 pips)
最大連続の勝ち:
3 (64.10 USD)
最大連続利益:
305.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.14%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
10 (43.48%)
短いトレード:
13 (56.52%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
11.31 USD
平均利益:
72.02 USD
平均損失:
-15.25 USD
最大連続の負け:
10 (-142.86 USD)
最大連続損失:
-142.86 USD (10)
月間成長:
43.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.73 USD
最大の:
142.86 USD (12.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +160.32 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +64.10 USD
最大連続損失: -142.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


レビューなし
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
