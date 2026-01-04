- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
7 (30.43%)
損失トレード:
16 (69.57%)
ベストトレード:
160.32 USD
最悪のトレード:
-31.16 USD
総利益:
504.12 USD (39 245 pips)
総損失:
-244.05 USD (24 200 pips)
最大連続の勝ち:
3 (64.10 USD)
最大連続利益:
305.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.14%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.82
長いトレード:
10 (43.48%)
短いトレード:
13 (56.52%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
11.31 USD
平均利益:
72.02 USD
平均損失:
-15.25 USD
最大連続の負け:
10 (-142.86 USD)
最大連続損失:
-142.86 USD (10)
月間成長:
43.11%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
40.73 USD
最大の:
142.86 USD (12.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +160.32 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +64.10 USD
最大連続損失: -142.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
レビューなし