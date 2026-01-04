- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
9 (28.12%)
손실 거래:
23 (71.88%)
최고의 거래:
160.32 USD
최악의 거래:
-59.86 USD
총 수익:
661.70 USD (55 371 pips)
총 손실:
-453.82 USD (44 989 pips)
연속 최대 이익:
3 (64.10 USD)
연속 최대 이익:
305.32 USD (2)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
89.20%
최대 입금량:
1.32%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
15 (46.88%)
숏(주식차입매도):
17 (53.13%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
6.50 USD
평균 이익:
73.52 USD
평균 손실:
-19.73 USD
연속 최대 손실:
10 (-142.86 USD)
연속 최대 손실:
-145.51 USD (4)
월별 성장률:
43.17%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
40.73 USD
최대한의:
146.57 USD (10.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.15% (146.57 USD)
자본금별:
7.57% (59.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|208
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +160.32 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +64.10 USD
연속 최대 손실: -142.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
708
USD
USD
7
0%
32
28%
89%
1.45
6.50
USD
USD
17%
1:200