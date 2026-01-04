SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Golem Gold King
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
7 (30.43%)
Negociações com perda:
16 (69.57%)
Melhor negociação:
160.32 USD
Pior negociação:
-31.16 USD
Lucro bruto:
504.12 USD (39 245 pips)
Perda bruta:
-244.05 USD (24 200 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (64.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
305.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
10 (43.48%)
Negociações curtas:
13 (56.52%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
11.31 USD
Lucro médio:
72.02 USD
Perda média:
-15.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-142.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.86 USD (10)
Crescimento mensal:
43.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.73 USD
Máximo:
142.86 USD (12.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +160.32 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +64.10 USD
Máxima perda consecutiva: -142.86 USD

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Sem comentários
2026.01.04 10:41
