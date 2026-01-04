- Crescimento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
7 (30.43%)
Negociações com perda:
16 (69.57%)
Melhor negociação:
160.32 USD
Pior negociação:
-31.16 USD
Lucro bruto:
504.12 USD (39 245 pips)
Perda bruta:
-244.05 USD (24 200 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (64.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
305.32 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
10 (43.48%)
Negociações curtas:
13 (56.52%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
11.31 USD
Lucro médio:
72.02 USD
Perda média:
-15.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-142.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.86 USD (10)
Crescimento mensal:
43.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
40.73 USD
Máximo:
142.86 USD (12.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +160.32 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +64.10 USD
Máxima perda consecutiva: -142.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
Sem comentários