- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
7 (30.43%)
Verlusttrades:
16 (69.57%)
Bester Trade:
160.32 USD
Schlechtester Trade:
-31.16 USD
Bruttoprofit:
504.12 USD (39 245 pips)
Bruttoverlust:
-244.05 USD (24 200 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (64.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
305.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
10 (43.48%)
Short-Positionen:
13 (56.52%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
11.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-142.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.86 USD (10)
Wachstum pro Monat :
43.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.73 USD
Maximaler:
142.86 USD (12.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +160.32 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
