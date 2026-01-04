SignaleKategorien
Emmanuel Enenche

Golem Gold King

Emmanuel Enenche
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
0%
FBS-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
7 (30.43%)
Verlusttrades:
16 (69.57%)
Bester Trade:
160.32 USD
Schlechtester Trade:
-31.16 USD
Bruttoprofit:
504.12 USD (39 245 pips)
Bruttoverlust:
-244.05 USD (24 200 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (64.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
305.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
10 (43.48%)
Short-Positionen:
13 (56.52%)
Profit-Faktor:
2.07
Mathematische Gewinnerwartung:
11.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
72.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-142.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-142.86 USD (10)
Wachstum pro Monat :
43.11%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
40.73 USD
Maximaler:
142.86 USD (12.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 260
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +160.32 USD
Schlechtester Trade: -31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -142.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful

 Perfect Linear Scaling

My structure is simple, clean, and mathematical:

  • 0.01 lot = $1,000

  • 0.10 lot = $10,000

  • 1.00 lot = $100,000

This 1:100,000 linear scaling ensures that:

  •  Risk always remains proportional

  •  No emotional over-trading

  •  Seamless transition from small → large capital

I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline


Keine Bewertungen
2026.01.04 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 10:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
