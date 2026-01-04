- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
7 (30.43%)
亏损交易:
16 (69.57%)
最好交易:
160.32 USD
最差交易:
-31.16 USD
毛利:
504.12 USD (39 245 pips)
毛利亏损:
-244.05 USD (24 200 pips)
最大连续赢利:
3 (64.10 USD)
最大连续盈利:
305.32 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.14%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.82
长期交易:
10 (43.48%)
短期交易:
13 (56.52%)
利润因子:
2.07
预期回报:
11.31 USD
平均利润:
72.02 USD
平均损失:
-15.25 USD
最大连续失误:
10 (-142.86 USD)
最大连续亏损:
-142.86 USD (10)
每月增长:
43.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.73 USD
最大值:
142.86 USD (12.96%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|260
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +160.32 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +64.10 USD
最大连续亏损: -142.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Why My Gold (XAUUSD) Position Sizing Model Is Powerful
Perfect Linear Scaling
My structure is simple, clean, and mathematical:
-
0.01 lot = $1,000
-
0.10 lot = $10,000
-
1.00 lot = $100,000
This 1:100,000 linear scaling ensures that:
-
Risk always remains proportional
-
No emotional over-trading
-
Seamless transition from small → large capital
I don’t change my behavior as the account grows —
only the capital scales, not the risk discipline
