Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 отзывов
19 недель
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
91
Прибыльных трейдов:
45 (49.45%)
Убыточных трейдов:
46 (50.55%)
Лучший трейд:
1 652.38 USD
Худший трейд:
-1 062.20 USD
Общая прибыль:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Общий убыток:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 255.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 499.25 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
1.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
3.07
Длинных трейдов:
78 (85.71%)
Коротких трейдов:
13 (14.29%)
Профит фактор:
1.90
Мат. ожидание:
99.42 USD
Средняя прибыль:
425.13 USD
Средний убыток:
-219.22 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-975.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 494.91 USD (5)
Прирост в месяц:
1.13%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 762.81 USD
Максимальная:
2 944.68 USD (2.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.14% (158.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 652.38 USD
Худший трейд: -1 062 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +2 255.78 USD
Макс. убыток в серии: -975.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 18...
Нет отзывов
