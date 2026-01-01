- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
91
盈利交易:
45 (49.45%)
亏损交易:
46 (50.55%)
最好交易:
1 652.38 USD
最差交易:
-1 062.20 USD
毛利:
19 130.72 USD (174 416 pips)
毛利亏损:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
最大连续赢利:
6 (2 255.78 USD)
最大连续盈利:
3 499.25 USD (5)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.07
长期交易:
78 (85.71%)
短期交易:
13 (14.29%)
利润因子:
1.90
预期回报:
99.42 USD
平均利润:
425.13 USD
平均损失:
-219.22 USD
最大连续失误:
6 (-975.21 USD)
最大连续亏损:
-2 494.91 USD (5)
每月增长:
1.13%
年度预测:
0.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
2 762.81 USD
最大值:
2 944.68 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.14% (158.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|45
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|10
|SP500
|8
|XTIUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|5.5K
|XAUUSD
|3.8K
|EURUSD
|-2.6K
|SP500
|1.8K
|XTIUSD
|700
|GBPJPY
|-61
|GBPUSD
|-68
|GDAXI
|-3
|USDJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|63K
|XAUUSD
|63K
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|4.5K
|XTIUSD
|158
|GBPJPY
|-76
|GBPUSD
|-264
|GDAXI
|15
|USDJPY
|93
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 652.38 USD
最差交易: -1 062 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 255.78 USD
最大连续亏损: -975.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2369
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
