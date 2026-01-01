信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Maneltrader
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0条评论
19
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
91
盈利交易:
45 (49.45%)
亏损交易:
46 (50.55%)
最好交易:
1 652.38 USD
最差交易:
-1 062.20 USD
毛利:
19 130.72 USD (174 416 pips)
毛利亏损:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
最大连续赢利:
6 (2 255.78 USD)
最大连续盈利:
3 499.25 USD (5)
夏普比率:
0.21
交易活动:
n/a
最大入金加载:
1.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
3.07
长期交易:
78 (85.71%)
短期交易:
13 (14.29%)
利润因子:
1.90
预期回报:
99.42 USD
平均利润:
425.13 USD
平均损失:
-219.22 USD
最大连续失误:
6 (-975.21 USD)
最大连续亏损:
-2 494.91 USD (5)
每月增长:
1.13%
年度预测:
0.00%
算法交易:
34%
结余跌幅:
绝对:
2 762.81 USD
最大值:
2 944.68 USD (2.94%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.14% (158.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 652.38 USD
最差交易: -1 062 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +2 255.78 USD
最大连续亏损: -975.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 更多...
没有评论
