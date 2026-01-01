SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Maneltrader
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
91
Bénéfice trades:
45 (49.45%)
Perte trades:
46 (50.55%)
Meilleure transaction:
1 652.38 USD
Pire transaction:
-1 062.20 USD
Bénéfice brut:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Perte brute:
-10 084.26 USD (47 430 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2 255.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 499.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.50%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.07
Longs trades:
78 (85.71%)
Courts trades:
13 (14.29%)
Facteur de profit:
1.90
Rendement attendu:
99.41 USD
Bénéfice moyen:
425.13 USD
Perte moyenne:
-219.22 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-975.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 494.91 USD (5)
Croissance mensuelle:
1.13%
Prévision annuelle:
13.73%
Algo trading:
34%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 762.81 USD
Maximal:
2 944.68 USD (2.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.94% (2 946.58 USD)
Par fonds propres:
0.14% (158.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 652.38 USD
Pire transaction: -1 062 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 255.78 USD
Perte consécutive maximale: -975.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 plus...
Aucun avis
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Maneltrader
30 USD par mois
9%
0
0
USD
109K
USD
19
34%
91
49%
100%
1.89
99.41
USD
3%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.