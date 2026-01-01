SegnaliSezioni
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
45 (49.45%)
Loss Trade:
46 (50.55%)
Best Trade:
1 652.38 USD
Worst Trade:
-1 062.20 USD
Profitto lordo:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Perdita lorda:
-10 084.26 USD (47 430 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 255.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 499.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
78 (85.71%)
Short Trade:
13 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
99.41 USD
Profitto medio:
425.13 USD
Perdita media:
-219.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-975.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 494.91 USD (5)
Crescita mensile:
1.13%
Previsione annuale:
13.73%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 762.81 USD
Massimale:
2 944.68 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (2 946.58 USD)
Per equità:
0.14% (158.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 652.38 USD
Worst Trade: -1 062 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 255.78 USD
Massima perdita consecutiva: -975.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 più
Non ci sono recensioni
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
