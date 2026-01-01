- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
91
Profit Trade:
45 (49.45%)
Loss Trade:
46 (50.55%)
Best Trade:
1 652.38 USD
Worst Trade:
-1 062.20 USD
Profitto lordo:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Perdita lorda:
-10 084.26 USD (47 430 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (2 255.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 499.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.50%
Ultimo trade:
57 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
78 (85.71%)
Short Trade:
13 (14.29%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
99.41 USD
Profitto medio:
425.13 USD
Perdita media:
-219.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-975.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 494.91 USD (5)
Crescita mensile:
1.13%
Previsione annuale:
13.73%
Algo trading:
34%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 762.81 USD
Massimale:
2 944.68 USD (2.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.94% (2 946.58 USD)
Per equità:
0.14% (158.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|45
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|10
|SP500
|8
|XTIUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|5.5K
|XAUUSD
|3.8K
|EURUSD
|-2.6K
|SP500
|1.8K
|XTIUSD
|700
|GBPJPY
|-61
|GBPUSD
|-68
|GDAXI
|-3
|USDJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|63K
|XAUUSD
|63K
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|4.5K
|XTIUSD
|158
|GBPJPY
|-76
|GBPUSD
|-264
|GDAXI
|15
|USDJPY
|93
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 652.38 USD
Worst Trade: -1 062 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 255.78 USD
Massima perdita consecutiva: -975.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2369
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
18 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
9%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
19
34%
91
49%
100%
1.89
99.41
USD
USD
3%
1:200