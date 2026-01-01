シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Maneltrader
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
レビュー0件
19週間
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
91
利益トレード:
45 (49.45%)
損失トレード:
46 (50.55%)
ベストトレード:
1 652.38 USD
最悪のトレード:
-1 062.20 USD
総利益:
19 130.72 USD (174 416 pips)
総損失:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 255.78 USD)
最大連続利益:
3 499.25 USD (5)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
1.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
3.07
長いトレード:
78 (85.71%)
短いトレード:
13 (14.29%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
99.42 USD
平均利益:
425.13 USD
平均損失:
-219.22 USD
最大連続の負け:
6 (-975.21 USD)
最大連続損失:
-2 494.91 USD (5)
月間成長:
1.13%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 762.81 USD
最大の:
2 944.68 USD (2.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.14% (158.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 652.38 USD
最悪のトレード: -1 062 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +2 255.78 USD
最大連続損失: -975.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 より多く...
