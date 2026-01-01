시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Maneltrader
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 10%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
94
이익 거래:
48 (51.06%)
손실 거래:
46 (48.94%)
최고의 거래:
1 652.38 USD
최악의 거래:
-1 062.20 USD
총 수익:
19 772.89 USD (183 268 pips)
총 손실:
-10 084.67 USD (47 430 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 255.78 USD)
연속 최대 이익:
3 499.25 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
71.55%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
3.29
롱(주식매수):
81 (86.17%)
숏(주식차입매도):
13 (13.83%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
103.07 USD
평균 이익:
411.94 USD
평균 손실:
-219.23 USD
연속 최대 손실:
6 (-975.21 USD)
연속 최대 손실:
-2 494.91 USD (5)
월별 성장률:
1.66%
연간 예측:
20.14%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 762.81 USD
최대한의:
2 944.68 USD (2.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.94% (2 946.58 USD)
자본금별:
0.42% (457.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NDX 47
XAUUSD 20
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NDX 5.8K
XAUUSD 4K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NDX 66K
XAUUSD 68K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 652.38 USD
최악의 거래: -1 062 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +2 255.78 USD
연속 최대 손실: -975.21 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 더...
리뷰 없음
2026.01.01 23:44
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.34% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
