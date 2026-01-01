- 자본
트레이드:
94
이익 거래:
48 (51.06%)
손실 거래:
46 (48.94%)
최고의 거래:
1 652.38 USD
최악의 거래:
-1 062.20 USD
총 수익:
19 772.89 USD (183 268 pips)
총 손실:
-10 084.67 USD (47 430 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 255.78 USD)
연속 최대 이익:
3 499.25 USD (5)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
71.55%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
3.29
롱(주식매수):
81 (86.17%)
숏(주식차입매도):
13 (13.83%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
103.07 USD
평균 이익:
411.94 USD
평균 손실:
-219.23 USD
연속 최대 손실:
6 (-975.21 USD)
연속 최대 손실:
-2 494.91 USD (5)
월별 성장률:
1.66%
연간 예측:
20.14%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 762.81 USD
최대한의:
2 944.68 USD (2.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.94% (2 946.58 USD)
자본금별:
0.42% (457.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX
|47
|XAUUSD
|20
|EURUSD
|10
|SP500
|8
|XTIUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX
|5.8K
|XAUUSD
|4K
|EURUSD
|-2.6K
|SP500
|1.8K
|XTIUSD
|700
|GBPJPY
|-61
|GBPUSD
|-68
|GDAXI
|-3
|USDJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX
|66K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|4.5K
|XTIUSD
|158
|GBPJPY
|-76
|GBPUSD
|-264
|GDAXI
|15
|USDJPY
|93
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2369
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
