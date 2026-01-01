- Incremento
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
45 (49.45%)
Transacciones Irrentables:
46 (50.55%)
Mejor transacción:
1 652.38 USD
Peor transacción:
-1 062.20 USD
Beneficio Bruto:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 255.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 499.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.07
Transacciones Largas:
78 (85.71%)
Transacciones Cortas:
13 (14.29%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
99.42 USD
Beneficio medio:
425.13 USD
Pérdidas medias:
-219.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-975.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 494.91 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.13%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 762.81 USD
Máxima:
2 944.68 USD (2.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.14% (158.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NDX
|45
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|10
|SP500
|8
|XTIUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NDX
|5.5K
|XAUUSD
|3.8K
|EURUSD
|-2.6K
|SP500
|1.8K
|XTIUSD
|700
|GBPJPY
|-61
|GBPUSD
|-68
|GDAXI
|-3
|USDJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NDX
|63K
|XAUUSD
|63K
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|4.5K
|XTIUSD
|158
|GBPJPY
|-76
|GBPUSD
|-264
|GDAXI
|15
|USDJPY
|93
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 652.38 USD
Peor transacción: -1 062 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2 255.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -975.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2369
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
