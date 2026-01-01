SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Maneltrader
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 comentarios
19 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
91
Transacciones Rentables:
45 (49.45%)
Transacciones Irrentables:
46 (50.55%)
Mejor transacción:
1 652.38 USD
Peor transacción:
-1 062.20 USD
Beneficio Bruto:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 255.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 499.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
1.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
3.07
Transacciones Largas:
78 (85.71%)
Transacciones Cortas:
13 (14.29%)
Factor de Beneficio:
1.90
Beneficio Esperado:
99.42 USD
Beneficio medio:
425.13 USD
Pérdidas medias:
-219.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-975.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 494.91 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.13%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
34%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 762.81 USD
Máxima:
2 944.68 USD (2.94%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.14% (158.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 652.38 USD
Peor transacción: -1 062 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +2 255.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -975.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
otros 18...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada