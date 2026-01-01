- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
45 (49.45%)
Verlusttrades:
46 (50.55%)
Bester Trade:
1 652.38 USD
Schlechtester Trade:
-1 062.20 USD
Bruttoprofit:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Bruttoverlust:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 255.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 499.25 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
78 (85.71%)
Short-Positionen:
13 (14.29%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
99.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
425.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-219.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-975.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 494.91 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.13%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 762.81 USD
Maximaler:
2 944.68 USD (2.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.14% (158.19 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NDX
|45
|XAUUSD
|19
|EURUSD
|10
|SP500
|8
|XTIUSD
|3
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GDAXI
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NDX
|5.5K
|XAUUSD
|3.8K
|EURUSD
|-2.6K
|SP500
|1.8K
|XTIUSD
|700
|GBPJPY
|-61
|GBPUSD
|-68
|GDAXI
|-3
|USDJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NDX
|63K
|XAUUSD
|63K
|EURUSD
|-3.4K
|SP500
|4.5K
|XTIUSD
|158
|GBPJPY
|-76
|GBPUSD
|-264
|GDAXI
|15
|USDJPY
|93
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 652.38 USD
Schlechtester Trade: -1 062 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 255.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -975.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
FXOpen-MT5
|0.60 × 5
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.97 × 147
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.65 × 2369
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 23
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
