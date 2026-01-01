SignaleKategorien
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
0 Bewertungen
19 Wochen
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
91
Gewinntrades:
45 (49.45%)
Verlusttrades:
46 (50.55%)
Bester Trade:
1 652.38 USD
Schlechtester Trade:
-1 062.20 USD
Bruttoprofit:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Bruttoverlust:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 255.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 499.25 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
1.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
78 (85.71%)
Short-Positionen:
13 (14.29%)
Profit-Faktor:
1.90
Mathematische Gewinnerwartung:
99.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
425.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-219.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-975.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 494.91 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.13%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 762.81 USD
Maximaler:
2 944.68 USD (2.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.14% (158.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 652.38 USD
Schlechtester Trade: -1 062 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 255.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -975.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
noch 18 ...
