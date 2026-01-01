SinaisSeções
Manuel Portillo Carrion

Maneltrader

Manuel Portillo Carrion
19 semanas
0 / 0 USD
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
91
Negociações com lucro:
45 (49.45%)
Negociações com perda:
46 (50.55%)
Melhor negociação:
1 652.38 USD
Pior negociação:
-1 062.20 USD
Lucro bruto:
19 130.72 USD (174 416 pips)
Perda bruta:
-10 083.90 USD (47 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 255.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 499.25 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
1.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.07
Negociações longas:
78 (85.71%)
Negociações curtas:
13 (14.29%)
Fator de lucro:
1.90
Valor esperado:
99.42 USD
Lucro médio:
425.13 USD
Perda média:
-219.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-975.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 494.91 USD (5)
Crescimento mensal:
1.13%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 762.81 USD
Máximo:
2 944.68 USD (2.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (158.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX 45
XAUUSD 19
EURUSD 10
SP500 8
XTIUSD 3
GBPJPY 2
GBPUSD 2
GDAXI 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX 5.5K
XAUUSD 3.8K
EURUSD -2.6K
SP500 1.8K
XTIUSD 700
GBPJPY -61
GBPUSD -68
GDAXI -3
USDJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX 63K
XAUUSD 63K
EURUSD -3.4K
SP500 4.5K
XTIUSD 158
GBPJPY -76
GBPUSD -264
GDAXI 15
USDJPY 93
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 652.38 USD
Pior negociação: -1 062 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +2 255.78 USD
Máxima perda consecutiva: -975.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
FXOpen-MT5
0.60 × 5
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
0.97 × 147
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.65 × 2369
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 23
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
