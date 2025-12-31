- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
54 (87.09%)
Убыточных трейдов:
8 (12.90%)
Лучший трейд:
110.43 EUR
Худший трейд:
-41.70 EUR
Общая прибыль:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Общий убыток:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (392.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
392.14 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
25.35
Длинных трейдов:
51 (82.26%)
Коротких трейдов:
11 (17.74%)
Профит фактор:
11.44
Мат. ожидание:
17.05 EUR
Средняя прибыль:
21.45 EUR
Средний убыток:
-12.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-41.70 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.70 EUR (1)
Прирост в месяц:
7.97%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
41.70 EUR (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
5.36% (56.22 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.43 EUR
Худший трейд: -42 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +392.14 EUR
Макс. убыток в серии: -41.70 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
еще 67...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Happy New Year everyone =)
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
EUR
5%
1:500