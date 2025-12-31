СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
54 (87.09%)
Убыточных трейдов:
8 (12.90%)
Лучший трейд:
110.43 EUR
Худший трейд:
-41.70 EUR
Общая прибыль:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Общий убыток:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (392.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
392.14 EUR (13)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.30%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
25.35
Длинных трейдов:
51 (82.26%)
Коротких трейдов:
11 (17.74%)
Профит фактор:
11.44
Мат. ожидание:
17.05 EUR
Средняя прибыль:
21.45 EUR
Средний убыток:
-12.66 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-41.70 EUR)
Макс. убыток в серии:
-41.70 EUR (1)
Прирост в месяц:
7.97%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
41.70 EUR (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
5.36% (56.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +110.43 EUR
Худший трейд: -42 EUR
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +392.14 EUR
Макс. убыток в серии: -41.70 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
еще 67...
Нет отзывов
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EW Mixed Trader
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
1K
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
5%
1:500
Копировать

