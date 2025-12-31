SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
54 (87.09%)
Perte trades:
8 (12.90%)
Meilleure transaction:
110.43 EUR
Pire transaction:
-41.70 EUR
Bénéfice brut:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Perte brute:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (392.14 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
392.14 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
74.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
25.35
Longs trades:
51 (82.26%)
Courts trades:
11 (17.74%)
Facteur de profit:
11.44
Rendement attendu:
17.05 EUR
Bénéfice moyen:
21.45 EUR
Perte moyenne:
-12.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-41.70 EUR)
Perte consécutive maximale:
-41.70 EUR (1)
Croissance mensuelle:
7.97%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
41.70 EUR (3.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
5.36% (56.22 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.43 EUR
Pire transaction: -42 EUR
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +392.14 EUR
Perte consécutive maximale: -41.70 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EW Mixed Trader
30 USD par mois
0%
0
0
USD
1K
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.