Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
62
盈利交易:
54 (87.09%)
亏损交易:
8 (12.90%)
最好交易:
110.43 EUR
最差交易:
-41.70 EUR
毛利:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
毛利亏损:
-101.28 EUR (272 107 pips)
最大连续赢利:
13 (392.14 EUR)
最大连续盈利:
392.14 EUR (13)
夏普比率:
0.60
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
25.35
长期交易:
51 (82.26%)
短期交易:
11 (17.74%)
利润因子:
11.44
预期回报:
17.05 EUR
平均利润:
21.45 EUR
平均损失:
-12.66 EUR
最大连续失误:
1 (-41.70 EUR)
最大连续亏损:
-41.70 EUR (1)
每月增长:
7.97%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
41.70 EUR (3.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
5.36% (56.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +110.43 EUR
最差交易: -42 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +392.14 EUR
最大连续亏损: -41.70 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 更多...
没有评论
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

