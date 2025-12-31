- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
62
盈利交易:
54 (87.09%)
亏损交易:
8 (12.90%)
最好交易:
110.43 EUR
最差交易:
-41.70 EUR
毛利:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
毛利亏损:
-101.28 EUR (272 107 pips)
最大连续赢利:
13 (392.14 EUR)
最大连续盈利:
392.14 EUR (13)
夏普比率:
0.60
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.30%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 天
采收率:
25.35
长期交易:
51 (82.26%)
短期交易:
11 (17.74%)
利润因子:
11.44
预期回报:
17.05 EUR
平均利润:
21.45 EUR
平均损失:
-12.66 EUR
最大连续失误:
1 (-41.70 EUR)
最大连续亏损:
-41.70 EUR (1)
每月增长:
7.97%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
41.70 EUR (3.20%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
5.36% (56.22 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.43 EUR
最差交易: -42 EUR
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +392.14 EUR
最大连续亏损: -41.70 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
没有评论
Happy New Year everyone =)
