- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
54 (87.09%)
損失トレード:
8 (12.90%)
ベストトレード:
110.43 EUR
最悪のトレード:
-41.70 EUR
総利益:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
総損失:
-101.28 EUR (272 107 pips)
最大連続の勝ち:
13 (392.14 EUR)
最大連続利益:
392.14 EUR (13)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
74.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
25.35
長いトレード:
51 (82.26%)
短いトレード:
11 (17.74%)
プロフィットファクター:
11.44
期待されたペイオフ:
17.05 EUR
平均利益:
21.45 EUR
平均損失:
-12.66 EUR
最大連続の負け:
1 (-41.70 EUR)
最大連続損失:
-41.70 EUR (1)
月間成長:
7.97%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
41.70 EUR (3.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
5.36% (56.22 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.43 EUR
最悪のトレード: -42 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +392.14 EUR
最大連続損失: -41.70 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
Happy New Year everyone =)
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
EUR
5%
1:500