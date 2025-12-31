シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
62
利益トレード:
54 (87.09%)
損失トレード:
8 (12.90%)
ベストトレード:
110.43 EUR
最悪のトレード:
-41.70 EUR
総利益:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
総損失:
-101.28 EUR (272 107 pips)
最大連続の勝ち:
13 (392.14 EUR)
最大連続利益:
392.14 EUR (13)
シャープレシオ:
0.60
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
74.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
25.35
長いトレード:
51 (82.26%)
短いトレード:
11 (17.74%)
プロフィットファクター:
11.44
期待されたペイオフ:
17.05 EUR
平均利益:
21.45 EUR
平均損失:
-12.66 EUR
最大連続の負け:
1 (-41.70 EUR)
最大連続損失:
-41.70 EUR (1)
月間成長:
7.97%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
41.70 EUR (3.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
5.36% (56.22 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +110.43 EUR
最悪のトレード: -42 EUR
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +392.14 EUR
最大連続損失: -41.70 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 より多く...
レビューなし
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

