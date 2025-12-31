시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0 리뷰
안정성
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 121%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
65
이익 거래:
57 (87.69%)
손실 거래:
8 (12.31%)
최고의 거래:
110.43 EUR
최악의 거래:
-41.70 EUR
총 수익:
1 197.22 EUR (2 898 556 pips)
총 손실:
-101.28 EUR (272 107 pips)
연속 최대 이익:
13 (392.14 EUR)
연속 최대 이익:
392.14 EUR (13)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
74.30%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
26.28
롱(주식매수):
54 (83.08%)
숏(주식차입매도):
11 (16.92%)
수익 요인:
11.82
기대수익:
16.86 EUR
평균 이익:
21.00 EUR
평균 손실:
-12.66 EUR
연속 최대 손실:
1 (-41.70 EUR)
연속 최대 손실:
-41.70 EUR (1)
월별 성장률:
11.43%
연간 예측:
138.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
41.70 EUR (3.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.21% (41.70 EUR)
자본금별:
10.84% (118.04 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSD 18
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
USTEC 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSD 137
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
USTEC 39
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSD 154K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
USTEC 43K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +110.43 EUR
최악의 거래: -42 EUR
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +392.14 EUR
연속 최대 손실: -41.70 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
Eightcap-Live
3.00 × 3
67 더...
리뷰 없음
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EW Mixed Trader
월별 30 USD
121%
0
0
USD
1.1K
EUR
22
0%
65
87%
100%
11.82
16.86
EUR
11%
1:500
