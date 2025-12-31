- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
62
Kârla kapanan işlemler:
54 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (12.90%)
En iyi işlem:
110.43 EUR
En kötü işlem:
-41.70 EUR
Brüt kâr:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Brüt zarar:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (392.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
392.14 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
25.35
Alış işlemleri:
51 (82.26%)
Satış işlemleri:
11 (17.74%)
Kâr faktörü:
11.44
Beklenen getiri:
17.05 EUR
Ortalama kâr:
21.45 EUR
Ortalama zarar:
-12.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-41.70 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-41.70 EUR (1)
Aylık büyüme:
7.97%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
41.70 EUR (3.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
5.36% (56.22 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +110.43 EUR
En kötü işlem: -42 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +392.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -41.70 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
İnceleme yok
Happy New Year everyone =)
