SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
54 (87.09%)
Transacciones Irrentables:
8 (12.90%)
Mejor transacción:
110.43 EUR
Peor transacción:
-41.70 EUR
Beneficio Bruto:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (392.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
392.14 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
74.30%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
25.35
Transacciones Largas:
51 (82.26%)
Transacciones Cortas:
11 (17.74%)
Factor de Beneficio:
11.44
Beneficio Esperado:
17.05 EUR
Beneficio medio:
21.45 EUR
Pérdidas medias:
-12.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-41.70 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.70 EUR (1)
Crecimiento al mes:
7.97%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
41.70 EUR (3.20%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
5.36% (56.22 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +110.43 EUR
Peor transacción: -42 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +392.14 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -41.70 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
otros 67...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EW Mixed Trader
30 USD al mes
0%
0
0
USD
1K
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.