Total de Trades:
62
Transacciones Rentables:
54 (87.09%)
Transacciones Irrentables:
8 (12.90%)
Mejor transacción:
110.43 EUR
Peor transacción:
-41.70 EUR
Beneficio Bruto:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Pérdidas Brutas:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (392.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
392.14 EUR (13)
Ratio de Sharpe:
0.60
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
74.30%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
25.35
Transacciones Largas:
51 (82.26%)
Transacciones Cortas:
11 (17.74%)
Factor de Beneficio:
11.44
Beneficio Esperado:
17.05 EUR
Beneficio medio:
21.45 EUR
Pérdidas medias:
-12.66 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-41.70 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-41.70 EUR (1)
Crecimiento al mes:
7.97%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
41.70 EUR (3.20%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 EUR)
De fondos:
5.36% (56.22 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +110.43 EUR
Peor transacción: -42 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +392.14 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -41.70 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
No hay comentarios
Happy New Year everyone =)
