- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
54 (87.09%)
Negociações com perda:
8 (12.90%)
Melhor negociação:
110.43 EUR
Pior negociação:
-41.70 EUR
Lucro bruto:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Perda bruta:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (392.14 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
392.14 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
74.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
25.35
Negociações longas:
51 (82.26%)
Negociações curtas:
11 (17.74%)
Fator de lucro:
11.44
Valor esperado:
17.05 EUR
Lucro médio:
21.45 EUR
Perda média:
-12.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-41.70 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-41.70 EUR (1)
Crescimento mensal:
7.97%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
41.70 EUR (3.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.36% (56.22 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +110.43 EUR
Pior negociação: -42 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +392.14 EUR
Máxima perda consecutiva: -41.70 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Happy New Year everyone =)
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
EUR
5%
1:500