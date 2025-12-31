SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
54 (87.09%)
Negociações com perda:
8 (12.90%)
Melhor negociação:
110.43 EUR
Pior negociação:
-41.70 EUR
Lucro bruto:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Perda bruta:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (392.14 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
392.14 EUR (13)
Índice de Sharpe:
0.60
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
74.30%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
25.35
Negociações longas:
51 (82.26%)
Negociações curtas:
11 (17.74%)
Fator de lucro:
11.44
Valor esperado:
17.05 EUR
Lucro médio:
21.45 EUR
Perda média:
-12.66 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-41.70 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-41.70 EUR (1)
Crescimento mensal:
7.97%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
41.70 EUR (3.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.36% (56.22 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +110.43 EUR
Pior negociação: -42 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +392.14 EUR
Máxima perda consecutiva: -41.70 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 mais ...
Sem comentários
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

