SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EW Mixed Trader
Chris Wilpert

EW Mixed Trader

Chris Wilpert
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
54 (87.09%)
Loss Trade:
8 (12.90%)
Best Trade:
110.43 EUR
Worst Trade:
-41.70 EUR
Profitto lordo:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Perdita lorda:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (392.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
392.14 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
25.35
Long Trade:
51 (82.26%)
Short Trade:
11 (17.74%)
Fattore di profitto:
11.44
Profitto previsto:
17.05 EUR
Profitto medio:
21.45 EUR
Perdita media:
-12.66 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-41.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-41.70 EUR (1)
Crescita mensile:
7.97%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
41.70 EUR (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.36% (56.22 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 17
BTCUSD 16
DE40 9
TLRY.NAS 5
US30 5
XAUUSD 4
AMD.NAS 4
US500 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 132
BTCUSD 317
DE40 355
TLRY.NAS 5
US30 105
XAUUSD 175
AMD.NAS 81
US500 35
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 141K
BTCUSD 2M
DE40 324K
TLRY.NAS 77
US30 59K
XAUUSD 18K
AMD.NAS 9.5K
US500 6.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +110.43 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +392.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -41.70 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.80 × 49
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.31 21:04 2025.12.31 21:04:13  

Happy New Year everyone =)

Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EW Mixed Trader
30USD al mese
0%
0
0
USD
1K
EUR
21
0%
62
87%
100%
11.43
17.05
EUR
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.