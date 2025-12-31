- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
62
Profit Trade:
54 (87.09%)
Loss Trade:
8 (12.90%)
Best Trade:
110.43 EUR
Worst Trade:
-41.70 EUR
Profitto lordo:
1 158.24 EUR (2 843 773 pips)
Perdita lorda:
-101.28 EUR (272 107 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (392.14 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
392.14 EUR (13)
Indice di Sharpe:
0.60
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.30%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
25.35
Long Trade:
51 (82.26%)
Short Trade:
11 (17.74%)
Fattore di profitto:
11.44
Profitto previsto:
17.05 EUR
Profitto medio:
21.45 EUR
Perdita media:
-12.66 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-41.70 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-41.70 EUR (1)
Crescita mensile:
7.97%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
41.70 EUR (3.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
5.36% (56.22 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|DE40
|9
|TLRY.NAS
|5
|US30
|5
|XAUUSD
|4
|AMD.NAS
|4
|US500
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|132
|BTCUSD
|317
|DE40
|355
|TLRY.NAS
|5
|US30
|105
|XAUUSD
|175
|AMD.NAS
|81
|US500
|35
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|141K
|BTCUSD
|2M
|DE40
|324K
|TLRY.NAS
|77
|US30
|59K
|XAUUSD
|18K
|AMD.NAS
|9.5K
|US500
|6.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.43 EUR
Worst Trade: -42 EUR
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +392.14 EUR
Massima perdita consecutiva: -41.70 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.80 × 49
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
Happy New Year everyone =)
