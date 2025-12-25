СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ShCooPee 01
Salim Kaddour

ShCooPee 01

Salim Kaddour
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 10%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
29
Прибыльных трейдов:
24 (82.75%)
Убыточных трейдов:
5 (17.24%)
Лучший трейд:
112.22 USD
Худший трейд:
-189.34 USD
Общая прибыль:
485.61 USD (26 163 pips)
Общий убыток:
-384.11 USD (21 358 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (148.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
148.89 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
38.31%
Макс. загрузка депозита:
1.91%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
15 (51.72%)
Коротких трейдов:
14 (48.28%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
3.50 USD
Средняя прибыль:
20.23 USD
Средний убыток:
-76.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-189.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-189.34 USD (1)
Прирост в месяц:
10.14%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.97 USD
Максимальная:
189.34 USD (16.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.05% (189.41 USD)
По эквити:
6.17% (62.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 102
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +112.22 USD
Худший трейд: -189 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +148.89 USD
Макс. убыток в серии: -189.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
FusionMarkets-Live
2.94 × 6408
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
OxSecurities-Live
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.56 × 1485
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
ICMarketsSC-MT5-2
9.23 × 947
еще 47...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
ShCooPee 1.0 Pro Signal - XAUUSD Fibonacci Reversal

Dynamic Channel + Fibonacci Trading | MT5 Signal

Automated XAUUSD trading using dynamic price channels from M30 timeframe combined with Fibonacci retracement levels. Executes precision reversal entries on M1 with EMA trend confirmation and advanced hedging protection.

Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Risk: $180 max per cycle at 0.01 lot
Protection: Advanced hedging system balances exposure

Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance

⚠️ CRITICAL Requirements:

  • MT5 Hedge Account mandatory
  • Zero spread or raw spread broker required


Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 06:05
Share of trading days is too low
2025.12.26 06:05
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.25 13:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 13:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 13:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.25 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.25 13:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ShCooPee 01
50 USD в месяц
10%
0
0
USD
1.1K
USD
1
89%
29
82%
38%
1.26
3.50
USD
16%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.