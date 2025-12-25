- 자본
- 축소
트레이드:
95
이익 거래:
75 (78.94%)
손실 거래:
20 (21.05%)
최고의 거래:
112.22 USD
최악의 거래:
-189.34 USD
총 수익:
1 077.47 USD (60 582 pips)
총 손실:
-918.62 USD (57 572 pips)
연속 최대 이익:
11 (79.63 USD)
연속 최대 이익:
148.89 USD (10)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
39.47%
최대 입금량:
4.70%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
40
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.79
롱(주식매수):
44 (46.32%)
숏(주식차입매도):
51 (53.68%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
14.37 USD
평균 손실:
-45.93 USD
연속 최대 손실:
2 (-76.48 USD)
연속 최대 손실:
-189.34 USD (1)
월별 성장률:
15.87%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.86 USD
최대한의:
201.23 USD (17.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.05% (201.28 USD)
자본금별:
18.18% (203.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|95
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|159
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +112.22 USD
최악의 거래: -189 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +79.63 USD
연속 최대 손실: -76.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.89 × 6672
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1498
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.74 × 987
ShCooPee 1.0 Pro Signal - XAUUSD Fibonacci Reversal
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
Dynamic Channel + Fibonacci Trading | MT5 Signal
Automated XAUUSD trading using dynamic price channels from M30 timeframe combined with Fibonacci retracement levels. Executes precision reversal entries on M1 with EMA trend confirmation and advanced hedging protection.
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Risk: $180 max per cycle at 0.01 lot
Protection: Advanced hedging system balances exposure
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
⚠️ CRITICAL Requirements:
- MT5 Hedge Account mandatory
- Zero spread or raw spread broker required
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
16%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
88%
95
78%
39%
1.17
1.67
USD
USD
18%
1:500