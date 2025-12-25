- 成长
交易:
29
盈利交易:
24 (82.75%)
亏损交易:
5 (17.24%)
最好交易:
112.22 USD
最差交易:
-189.34 USD
毛利:
485.61 USD (26 163 pips)
毛利亏损:
-384.11 USD (21 358 pips)
最大连续赢利:
10 (148.89 USD)
最大连续盈利:
148.89 USD (10)
夏普比率:
0.10
交易活动:
38.31%
最大入金加载:
1.91%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.54
长期交易:
15 (51.72%)
短期交易:
14 (48.28%)
利润因子:
1.26
预期回报:
3.50 USD
平均利润:
20.23 USD
平均损失:
-76.82 USD
最大连续失误:
1 (-189.34 USD)
最大连续亏损:
-189.34 USD (1)
每月增长:
10.14%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
9.97 USD
最大值:
189.34 USD (16.04%)
相对跌幅:
结余:
16.05% (189.41 USD)
净值:
6.17% (62.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|102
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +112.22 USD
最差交易: -189 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +148.89 USD
最大连续亏损: -189.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6408
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1485
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.23 × 947
ShCooPee 1.0 Pro Signal - XAUUSD Fibonacci Reversal
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
Dynamic Channel + Fibonacci Trading | MT5 Signal
Automated XAUUSD trading using dynamic price channels from M30 timeframe combined with Fibonacci retracement levels. Executes precision reversal entries on M1 with EMA trend confirmation and advanced hedging protection.
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Risk: $180 max per cycle at 0.01 lot
Protection: Advanced hedging system balances exposure
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
⚠️ CRITICAL Requirements:
- MT5 Hedge Account mandatory
- Zero spread or raw spread broker required
