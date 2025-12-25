- 成長
トレード:
6
利益トレード:
5 (83.33%)
損失トレード:
1 (16.67%)
ベストトレード:
67.58 USD
最悪のトレード:
-86.57 USD
総利益:
104.85 USD (5 988 pips)
総損失:
-86.77 USD (4 325 pips)
最大連続の勝ち:
4 (77.09 USD)
最大連続利益:
77.09 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
36.89%
最大入金額:
1.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.21
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
3.01 USD
平均利益:
20.97 USD
平均損失:
-86.77 USD
最大連続の負け:
1 (-86.57 USD)
最大連続損失:
-86.57 USD (1)
月間成長:
1.81%
アルゴリズム取引:
83%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.68 USD
最大の:
86.57 USD (8.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.04% (86.62 USD)
エクイティによる:
6.17% (62.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.94 × 6312
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.57 × 1482
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.31 × 939
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
ShCooPee 1.0 Pro Signal - XAUUSD Fibonacci Reversal
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
Dynamic Channel + Fibonacci Trading | MT5 Signal
Automated XAUUSD trading using dynamic price channels from M30 timeframe combined with Fibonacci retracement levels. Executes precision reversal entries on M1 with EMA trend confirmation and advanced hedging protection.
Strategy: M30 analysis / M1 execution | Fibonacci reversals + EMA filter
Risk: $180 max per cycle at 0.01 lot
Protection: Advanced hedging system balances exposure
Minimum to Follow: $1,000+ for optimal performance
⚠️ CRITICAL Requirements:
- MT5 Hedge Account mandatory
- Zero spread or raw spread broker required
