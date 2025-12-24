СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Light
Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -36%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
503
Прибыльных трейдов:
309 (61.43%)
Убыточных трейдов:
194 (38.57%)
Лучший трейд:
27.46 EUR
Худший трейд:
-30.27 EUR
Общая прибыль:
613.27 EUR (1 468 281 pips)
Общий убыток:
-644.19 EUR (1 390 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (19.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
60.87 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.81%
Макс. загрузка депозита:
106.60%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
243 (48.31%)
Коротких трейдов:
260 (51.69%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.06 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-3.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.14 EUR (3)
Прирост в месяц:
-21.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.15 EUR
Максимальная:
109.47 EUR (90.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.54% (79.26 EUR)
По эквити:
13.06% (7.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 165
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 10
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 6
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -35
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
SOLUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 386
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -578
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
SOLUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.46 EUR
Худший трейд: -30 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.59 EUR
Макс. убыток в серии: -16.81 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.81 × 594
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.88 × 19311
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
5.53 × 2000
OxSecurities-Live
5.54 × 13
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.07 × 67
еще 60...
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


Нет отзывов
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Light
30 USD в месяц
-36%
0
0
USD
41
EUR
20
2%
503
61%
17%
0.95
-0.06
EUR
69%
1:500
