Всего трейдов:
503
Прибыльных трейдов:
309 (61.43%)
Убыточных трейдов:
194 (38.57%)
Лучший трейд:
27.46 EUR
Худший трейд:
-30.27 EUR
Общая прибыль:
613.27 EUR (1 468 281 pips)
Общий убыток:
-644.19 EUR (1 390 543 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (19.59 EUR)
Макс. прибыль в серии:
60.87 EUR (6)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.81%
Макс. загрузка депозита:
106.60%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
243 (48.31%)
Коротких трейдов:
260 (51.69%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.06 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-3.32 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.81 EUR)
Макс. убыток в серии:
-79.14 EUR (3)
Прирост в месяц:
-21.91%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.15 EUR
Максимальная:
109.47 EUR (90.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.54% (79.26 EUR)
По эквити:
13.06% (7.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|165
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|6
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-35
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|386
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-578
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
|SOLUSD
|-6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +27.46 EUR
Худший трейд: -30 EUR
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +19.59 EUR
Макс. убыток в серии: -16.81 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
|
FPMarketsSC-Live
|2.81 × 594
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.88 × 19311
|
Darwinex-Live
|4.10 × 261
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.53 × 2000
|
OxSecurities-Live
|5.54 × 13
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.07 × 67
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
