Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
495
Profit Trade:
307 (62.02%)
Loss Trade:
188 (37.98%)
Best Trade:
27.46 EUR
Worst Trade:
-30.27 EUR
Profitto lordo:
610.81 EUR (1 468 183 pips)
Perdita lorda:
-629.62 EUR (1 390 071 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (19.59 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
60.87 EUR (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
6.86%
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.17
Long Trade:
240 (48.48%)
Short Trade:
255 (51.52%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.04 EUR
Profitto medio:
1.99 EUR
Perdita media:
-3.35 EUR
Massime perdite consecutive:
10 (-16.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-79.14 EUR (3)
Crescita mensile:
1.14%
Previsione annuale:
13.89%
Algo trading:
2%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.15 EUR
Massimale:
109.47 EUR (90.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
68.54% (79.26 EUR)
Per equità:
0.04% (0.02 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 10
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 19
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -35
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 754
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -578
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.46 EUR
Worst Trade: -30 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +19.59 EUR
Massima perdita consecutiva: -16.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.63 × 589
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.90 × 19137
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
5.55 × 1990
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.07 × 67
Valutrades-Live
6.17 × 6
60 più
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


Non ci sono recensioni
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
