- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|19
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-35
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|754
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-578
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
|
FPMarketsSC-Live
|2.63 × 589
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19137
|
Darwinex-Live
|4.10 × 261
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.55 × 1990
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.07 × 67
|
Valutrades-Live
|6.17 × 6
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
USD
EUR
EUR