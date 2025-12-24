- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
495
盈利交易:
307 (62.02%)
亏损交易:
188 (37.98%)
最好交易:
27.46 EUR
最差交易:
-30.27 EUR
毛利:
610.81 EUR (1 468 183 pips)
毛利亏损:
-629.62 EUR (1 390 071 pips)
最大连续赢利:
12 (19.59 EUR)
最大连续盈利:
60.87 EUR (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
6.86%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.17
长期交易:
240 (48.48%)
短期交易:
255 (51.52%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 EUR
平均利润:
1.99 EUR
平均损失:
-3.35 EUR
最大连续失误:
10 (-16.81 EUR)
最大连续亏损:
-79.14 EUR (3)
每月增长:
1.14%
年度预测:
13.89%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
88.15 EUR
最大值:
109.47 EUR (90.23%)
相对跌幅:
结余:
68.54% (79.26 EUR)
净值:
0.04% (0.02 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|158
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|19
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-35
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|754
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-578
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.46 EUR
最差交易: -30 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.59 EUR
最大连续亏损: -16.81 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 2
PUPrime-Live
|0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
|2.63 × 589
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
FusionMarkets-Live
|3.90 × 19134
Darwinex-Live
|4.10 × 261
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
|5.55 × 1990
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
OxSecurities-Live
|6.00 × 13
TASS-Live
|6.07 × 67
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
0
EUR
EUR
20
2%
495
62%
7%
0.97
-0.04
EUR
EUR
69%
1:500