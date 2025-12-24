信号部分
Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
0条评论
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -17%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
495
盈利交易:
307 (62.02%)
亏损交易:
188 (37.98%)
最好交易:
27.46 EUR
最差交易:
-30.27 EUR
毛利:
610.81 EUR (1 468 183 pips)
毛利亏损:
-629.62 EUR (1 390 071 pips)
最大连续赢利:
12 (19.59 EUR)
最大连续盈利:
60.87 EUR (6)
夏普比率:
0.05
交易活动:
6.86%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.17
长期交易:
240 (48.48%)
短期交易:
255 (51.52%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.04 EUR
平均利润:
1.99 EUR
平均损失:
-3.35 EUR
最大连续失误:
10 (-16.81 EUR)
最大连续亏损:
-79.14 EUR (3)
每月增长:
1.14%
年度预测:
13.89%
算法交易:
2%
结余跌幅:
绝对:
88.15 EUR
最大值:
109.47 EUR (90.23%)
相对跌幅:
结余:
68.54% (79.26 EUR)
净值:
0.04% (0.02 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 158
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 10
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 19
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -35
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 754
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -578
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.46 EUR
最差交易: -30 EUR
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +19.59 EUR
最大连续亏损: -16.81 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.63 × 589
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.90 × 19134
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
5.55 × 1990
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.00 × 13
TASS-Live
6.07 × 67
60 更多...
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


没有评论
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
