- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
308 (61.97%)
損失トレード:
189 (38.03%)
ベストトレード:
27.46 EUR
最悪のトレード:
-30.27 EUR
総利益:
612.64 EUR (1 468 254 pips)
総損失:
-629.89 EUR (1 390 095 pips)
最大連続の勝ち:
12 (19.59 EUR)
最大連続利益:
60.87 EUR (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
15.55%
最大入金額:
106.60%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
240 (48.29%)
短いトレード:
257 (51.71%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 EUR
平均利益:
1.99 EUR
平均損失:
-3.33 EUR
最大連続の負け:
10 (-16.81 EUR)
最大連続損失:
-79.14 EUR (3)
月間成長:
4.12%
年間予想:
49.93%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.15 EUR
最大の:
109.47 EUR (90.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.54% (79.26 EUR)
エクイティによる:
9.42% (5.15 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|160
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-35
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|801
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-578
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.46 EUR
最悪のトレード: -30 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.59 EUR
最大連続損失: -16.81 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
|
FPMarketsSC-Live
|2.63 × 589
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.89 × 19171
|
Darwinex-Live
|4.10 × 261
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.55 × 1992
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.00 × 13
|
TASS-Live
|6.07 × 67
60 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-15%
0
0
USD
USD
55
EUR
EUR
20
2%
497
61%
16%
0.97
-0.03
EUR
EUR
69%
1:500