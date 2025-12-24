シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Light
Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
308 (61.97%)
損失トレード:
189 (38.03%)
ベストトレード:
27.46 EUR
最悪のトレード:
-30.27 EUR
総利益:
612.64 EUR (1 468 254 pips)
総損失:
-629.89 EUR (1 390 095 pips)
最大連続の勝ち:
12 (19.59 EUR)
最大連続利益:
60.87 EUR (6)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
15.55%
最大入金額:
106.60%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
240 (48.29%)
短いトレード:
257 (51.71%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.03 EUR
平均利益:
1.99 EUR
平均損失:
-3.33 EUR
最大連続の負け:
10 (-16.81 EUR)
最大連続損失:
-79.14 EUR (3)
月間成長:
4.12%
年間予想:
49.93%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.15 EUR
最大の:
109.47 EUR (90.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.54% (79.26 EUR)
エクイティによる:
9.42% (5.15 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 160
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 10
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 21
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -35
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 801
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -578
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.46 EUR
最悪のトレード: -30 EUR
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +19.59 EUR
最大連続損失: -16.81 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.63 × 589
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.89 × 19171
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
5.55 × 1992
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.00 × 13
TASS-Live
6.07 × 67
60 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


レビューなし
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Light
30 USD/月
-15%
0
0
USD
55
EUR
20
2%
497
61%
16%
0.97
-0.03
EUR
69%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください