- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
308 (61.97%)
Negociações com perda:
189 (38.03%)
Melhor negociação:
27.46 EUR
Pior negociação:
-30.27 EUR
Lucro bruto:
612.64 EUR (1 468 254 pips)
Perda bruta:
-629.89 EUR (1 390 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (19.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
60.87 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
10.30%
Depósito máximo carregado:
17.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
240 (48.29%)
Negociações curtas:
257 (51.71%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.03 EUR
Lucro médio:
1.99 EUR
Perda média:
-3.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-16.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.14 EUR (3)
Crescimento mensal:
4.12%
Previsão anual:
49.93%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.15 EUR
Máximo:
109.47 EUR (90.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.54% (79.26 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.49% (2.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|160
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|10
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|21
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-35
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|801
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-578
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +27.46 EUR
Pior negociação: -30 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +19.59 EUR
Máxima perda consecutiva: -16.81 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
|
FPMarketsSC-Live
|2.63 × 589
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.89 × 19171
|
Darwinex-Live
|4.10 × 261
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|5.50 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.55 × 1992
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|6.00 × 13
|
TASS-Live
|6.07 × 67
60 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-15%
0
0
USD
USD
55
EUR
EUR
20
2%
497
61%
10%
0.97
-0.03
EUR
EUR
69%
1:500