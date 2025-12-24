SinaisSeções
Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
20 semanas
crescimento desde 2025 -15%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
308 (61.97%)
Negociações com perda:
189 (38.03%)
Melhor negociação:
27.46 EUR
Pior negociação:
-30.27 EUR
Lucro bruto:
612.64 EUR (1 468 254 pips)
Perda bruta:
-629.89 EUR (1 390 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (19.59 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
60.87 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
10.30%
Depósito máximo carregado:
17.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
240 (48.29%)
Negociações curtas:
257 (51.71%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.03 EUR
Lucro médio:
1.99 EUR
Perda média:
-3.33 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-16.81 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-79.14 EUR (3)
Crescimento mensal:
4.12%
Previsão anual:
49.93%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.15 EUR
Máximo:
109.47 EUR (90.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.54% (79.26 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.49% (2.90 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 160
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 10
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 21
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -35
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 801
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -578
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.63 × 589
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.89 × 19171
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
VantageInternational-Live 4
5.50 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
5.55 × 1992
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
OxSecurities-Live
6.00 × 13
TASS-Live
6.07 × 67
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


Sem comentários
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
