리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DerivSVG-Server 0.00 × 1 JunoMarkets-Live 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 2 PUPrime-Live 0.75 × 4 GOMarketsMU-Live 0.80 × 5 Exness-MT5Real8 1.10 × 10 GoMarkets-Live 1.48 × 80 ICMarketsSC-MT5 2.26 × 53 FPMarketsSC-Live 2.81 × 594 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 FPMarkets-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FusionMarkets-Live 3.79 × 19875 Darwinex-Live 4.10 × 261 RoboForex-ECN 4.11 × 416 XM.COM-MT5 4.38 × 175 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 ValutradesSeychelles-Live 5.80 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 5.84 × 2041 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TASS-Live 6.07 × 67 Valutrades-Live 6.17 × 6 ForexTimeFXTM-Live01 6.26 × 167 61 더...