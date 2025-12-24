시그널섹션
Zdravko Stilin

Light

Zdravko Stilin
0 리뷰
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -50%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
518
이익 거래:
316 (61.00%)
손실 거래:
202 (39.00%)
최고의 거래:
27.46 EUR
최악의 거래:
-30.27 EUR
총 수익:
631.90 EUR (1 469 381 pips)
총 손실:
-671.77 EUR (1 390 974 pips)
연속 최대 이익:
12 (19.59 EUR)
연속 최대 이익:
60.87 EUR (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
61.37%
최대 입금량:
106.60%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
248 (47.88%)
숏(주식차입매도):
270 (52.12%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.08 EUR
평균 이익:
2.00 EUR
평균 손실:
-3.33 EUR
연속 최대 손실:
10 (-16.81 EUR)
연속 최대 손실:
-79.14 EUR (3)
월별 성장률:
-38.84%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
88.15 EUR
최대한의:
109.47 EUR (90.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.54% (79.26 EUR)
자본금별:
40.82% (12.58 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 176
XAUUSD 123
BTCUSD 118
EURUSD 37
NAS100 24
GBPUSD 14
GBPNZD 9
GER40 8
AUDJPY 4
USDCAD 2
AUDUSD 2
SOLUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 9
XAUUSD -20
BTCUSD 29
EURUSD -31
NAS100 -10
GBPUSD -49
GBPNZD 8
GER40 4
AUDJPY 11
USDCAD 0
AUDUSD 3
SOLUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 1.1K
XAUUSD -6.3K
BTCUSD 113K
EURUSD -384
NAS100 -41K
GBPUSD -608
GBPNZD 1.2K
GER40 11K
AUDJPY 371
USDCAD 14
AUDUSD 225
SOLUSD -6
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +27.46 EUR
최악의 거래: -30 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.59 EUR
연속 최대 손실: -16.81 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.75 × 4
GOMarketsMU-Live
0.80 × 5
Exness-MT5Real8
1.10 × 10
GoMarkets-Live
1.48 × 80
ICMarketsSC-MT5
2.26 × 53
FPMarketsSC-Live
2.81 × 594
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FusionMarkets-Live
3.79 × 19875
Darwinex-Live
4.10 × 261
RoboForex-ECN
4.11 × 416
XM.COM-MT5
4.38 × 175
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ValutradesSeychelles-Live
5.80 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
5.84 × 2041
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
TASS-Live
6.07 × 67
Valutrades-Live
6.17 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
61 더...
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”


2026.01.05 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 02:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 00:56
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 48 days
2025.12.24 12:23
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Light
월별 30 USD
-50%
0
0
USD
32
EUR
22
2%
518
61%
61%
0.94
-0.08
EUR
69%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.