- 자본
- 축소
트레이드:
518
이익 거래:
316 (61.00%)
손실 거래:
202 (39.00%)
최고의 거래:
27.46 EUR
최악의 거래:
-30.27 EUR
총 수익:
631.90 EUR (1 469 381 pips)
총 손실:
-671.77 EUR (1 390 974 pips)
연속 최대 이익:
12 (19.59 EUR)
연속 최대 이익:
60.87 EUR (6)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
61.37%
최대 입금량:
106.60%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
248 (47.88%)
숏(주식차입매도):
270 (52.12%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.08 EUR
평균 이익:
2.00 EUR
평균 손실:
-3.33 EUR
연속 최대 손실:
10 (-16.81 EUR)
연속 최대 손실:
-79.14 EUR (3)
월별 성장률:
-38.84%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
2%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
88.15 EUR
최대한의:
109.47 EUR (90.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.54% (79.26 EUR)
자본금별:
40.82% (12.58 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|176
|XAUUSD
|123
|BTCUSD
|118
|EURUSD
|37
|NAS100
|24
|GBPUSD
|14
|GBPNZD
|9
|GER40
|8
|AUDJPY
|4
|USDCAD
|2
|AUDUSD
|2
|SOLUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|9
|XAUUSD
|-20
|BTCUSD
|29
|EURUSD
|-31
|NAS100
|-10
|GBPUSD
|-49
|GBPNZD
|8
|GER40
|4
|AUDJPY
|11
|USDCAD
|0
|AUDUSD
|3
|SOLUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|113K
|EURUSD
|-384
|NAS100
|-41K
|GBPUSD
|-608
|GBPNZD
|1.2K
|GER40
|11K
|AUDJPY
|371
|USDCAD
|14
|AUDUSD
|225
|SOLUSD
|-6
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.46 EUR
최악의 거래: -30 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +19.59 EUR
연속 최대 손실: -16.81 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|0.80 × 5
|
Exness-MT5Real8
|1.10 × 10
|
GoMarkets-Live
|1.48 × 80
|
ICMarketsSC-MT5
|2.26 × 53
|
FPMarketsSC-Live
|2.81 × 594
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|3.79 × 19875
|
Darwinex-Live
|4.10 × 261
|
RoboForex-ECN
|4.11 × 416
|
XM.COM-MT5
|4.38 × 175
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.80 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.84 × 2041
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.07 × 67
|
Valutrades-Live
|6.17 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
“This signal is based on manual intraday trading on 1–15 minute charts. All trades are executed manually using market structure, momentum and short‑term volatility analysis. No automated systems or EAs are used. Every position follows strict risk management rules with controlled exposure and no overnight trades. The goal is steady daily performance, consistent growth and low drawdown through disciplined decision‑making.”
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
32
EUR
EUR
22
2%
518
61%
61%
0.94
-0.08
EUR
EUR
69%
1:500