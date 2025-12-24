СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Rise Engine
Bryce Niemiller

Gold Rise Engine

Bryce Niemiller
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 10%
GoDo-Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
375
Прибыльных трейдов:
250 (66.66%)
Убыточных трейдов:
125 (33.33%)
Лучший трейд:
351.00 USD
Худший трейд:
-96.80 USD
Общая прибыль:
2 866.03 USD (197 324 pips)
Общий убыток:
-2 277.49 USD (287 598 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (135.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
431.99 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
28.51%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
237 (63.20%)
Коротких трейдов:
138 (36.80%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
1.57 USD
Средняя прибыль:
11.46 USD
Средний убыток:
-18.22 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-460.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.65 USD (13)
Прирост в месяц:
9.30%
Алготрейдинг:
52%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
530.26 USD
Максимальная:
565.70 USD (9.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.86% (565.70 USD)
По эквити:
3.60% (229.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.g 337
BTCUSD.p 15
US30.g 13
USDCHF.g 2
GER30.g 2
EURUSD.g 2
NAS100.g 2
GBPJPY.g 1
WTI.g 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.g 669
BTCUSD.p -11
US30.g -18
USDCHF.g -5
GER30.g 0
EURUSD.g -7
NAS100.g -43
GBPJPY.g 4
WTI.g -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.g 29K
BTCUSD.p -109K
US30.g 5.6K
USDCHF.g -396
GER30.g -1.6K
EURUSD.g -662
NAS100.g -13K
GBPJPY.g 326
WTI.g -85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +351.00 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +135.51 USD
Макс. убыток в серии: -460.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoDo-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Gold-focused. No distractions. I trade my own money alongside you, so there's no gambling or reckless risk-taking here. My goal is simple: stay in the game and win long-term. 70%+ win rate, under 10% drawdown. Honored to have you join me. Let's grow together. 

Verified track record on Myfxbook: search "Gold Rise Engine"


Нет отзывов
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 04:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 10:07 2025.12.24 10:07:37  

This account is fairly new but my trading experience is not. I've been working for years on my trading style and techniques. I've opened this account as a celebration of what I've learned, and it is now a launching pad to help us grow our wealth to new heights. I'm trading whether anyone joins or not, and you can be sure my intent is to be profitable long-term. I'm doing the work, but you can come along for the ride.

2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Rise Engine
40 USD в месяц
10%
0
0
USD
6.5K
USD
5
52%
375
66%
29%
1.25
1.57
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.