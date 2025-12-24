SignauxSections
Bryce Niemiller

Gold Rise Engine

Bryce Niemiller
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
GoDo-Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
357
Bénéfice trades:
244 (68.34%)
Perte trades:
113 (31.65%)
Meilleure transaction:
100.95 USD
Pire transaction:
-96.80 USD
Bénéfice brut:
2 392.63 USD (194 176 pips)
Perte brute:
-1 796.07 USD (273 149 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (135.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
431.99 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
32.70%
Charge de dépôt maximale:
4.08%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.05
Longs trades:
237 (66.39%)
Courts trades:
120 (33.61%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
1.67 USD
Bénéfice moyen:
9.81 USD
Perte moyenne:
-15.89 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-460.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-460.65 USD (13)
Croissance mensuelle:
10.04%
Algo trading:
52%
Prélèvement par solde:
Absolu:
530.26 USD
Maximal:
565.70 USD (9.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.86% (565.70 USD)
Par fonds propres:
0.33% (21.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.g 319
BTCUSD.p 15
US30.g 13
USDCHF.g 2
GER30.g 2
EURUSD.g 2
NAS100.g 2
GBPJPY.g 1
WTI.g 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.g 677
BTCUSD.p -11
US30.g -18
USDCHF.g -5
GER30.g 0
EURUSD.g -7
NAS100.g -43
GBPJPY.g 4
WTI.g -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.g 41K
BTCUSD.p -109K
US30.g 5.6K
USDCHF.g -396
GER30.g -1.6K
EURUSD.g -662
NAS100.g -13K
GBPJPY.g 326
WTI.g -85
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.95 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +135.51 USD
Perte consécutive maximale: -460.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GoDo-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Gold-focused. No distractions. I trade my own money alongside you, so there's no gambling or reckless risk-taking here. My goal is simple: stay in the game and win long-term. 70%+ win rate, under 10% drawdown. Honored to have you join me. Let's grow together. 

Verified track record on Myfxbook: search "Gold Rise Engine"


Aucun avis
2025.12.24 10:07 2025.12.24 10:07:37  

This account is fairly new but my trading experience is not. I've been working for years on my trading style and techniques. I've opened this account as a celebration of what I've learned, and it is now a launching pad to help us grow our wealth to new heights. I'm trading whether anyone joins or not, and you can be sure my intent is to be profitable long-term. I'm doing the work, but you can come along for the ride.

2025.12.24 03:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
