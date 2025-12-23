СигналыРазделы
Julio Cesar Claudio Mares

QuantFlow Scalper

Julio Cesar Claudio Mares
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
13 (92.85%)
Убыточных трейдов:
1 (7.14%)
Лучший трейд:
2.92 USD
Худший трейд:
-1.09 USD
Общая прибыль:
10.35 USD (1 253 pips)
Общий убыток:
-1.81 USD (93 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (10.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.35 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.98%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.83
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
5.72
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
0.80 USD
Средний убыток:
-1.81 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.09 USD (1)
Прирост в месяц:
0.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.25 USD
Максимальная:
1.25 USD (0.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.22% (22.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 7
EURUSD 4
USDCAD 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 3
EURUSD 3
USDCAD 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 398
EURUSD 375
USDCAD 387
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.92 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.35 USD
Макс. убыток в серии: -1.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.11 × 109
VantageInternational-Live 3
0.20 × 10
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 145
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 2484
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Tradeview-Live
0.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.68 × 56
ICMarketsSC-MT5-2
0.71 × 20462
ICMarketsEU-MT5-5
0.75 × 4
Coinexx-Live
0.79 × 120
BlueberryMarkets-Live
0.83 × 12
Alpari-MT5
0.84 × 31
FusionMarkets-Live
0.98 × 363
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
еще 64...
Título: Professional Scalping Strategy with Dynamic Risk Management

Description: This signal is powered by the QuantFlow Algorithm, a mathematical trading system designed for stability and consistent growth.

Strategy Logic:

  • Smart Entry: Based on DEMA/TEMA crossover filters and RSI dynamic levels to identify high-probability trend reversals.

  • Quick Scalping: Targets rapid "hits" (10 pips) to secure profits and free up margin immediately.

  • Safety First: Uses a calculated recovery mechanism (DCA) with spaced-out volatility filters (ATR) to handle market drawbacks without over-leveraging.

  • Risk Management: Every trade has a mathematical exit point. Hard Stop Loss and Dynamic Trailing Stops are always active.

Trading Conditions:

  • Pairs: AUDUSD, USDCAD, EURUSD.

  • Drawdown: Strictly controlled logic to keep equity safe.

  • Account: Running on high-end VPS for 24/7 execution.

Recommendations for Subscribers:

  • Minimum Deposit: $250 USD.

  • Leverage: 1:500 recommended.

  • VPS: Highly recommended for better synchronization.



Нет отзывов
2025.12.23 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 22:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
